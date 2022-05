Culture : Yello couronné du Grand Prix suisse de musique 2022

Le groupe alémanique mythique a reçu ce prix décerné par l’Office fédéral de la culture pour son originalité, son rayonnement et son influence décisive dans la musique électronique.

La nouvelle génération ne les connaît peut-être pas ou très peu. Pourtant le groupe suisse Yello a marqué l’histoire de la musique électronique. Et l’Office fédéral de la culture en est conscient. Il vient de décerner le Grand Prix suisse de musique 2022, doté de 100’000 francs, au groupe mythique formé de Dieter Meier et Boris Blank. Son originalité, son rayonnement et son influence décisive sont ainsi récompensés.

Films, séries, jeux vidéo

«Yello a marqué la musique en utilisant des samples et des sons synthétiques, et les singles The Race et Oh Yeah ont fait partie des plus grands succès dans les charts internationaux», relève l’OFC. Oh Yeah a notamment été utilisé dans plusieurs films et séries, comme les «Experts Manhattan» ou «Deux flics à Miami». Ce titre est aussi renommé pour être le jingle d’une célèbre marque de bière dans la série «Les Simpson». On peut aussi l’entendre dans le jeu vidéo «Gran Turismo 4».

Yello a été fondé à Zurich à la fin des années 1970. Le groupe a produit en tout quatorze albums studio, dont Boris Blank a composé la musique alors que Dieter Meier en a écrit les textes. Ce dernier est également la voix du groupe et il en réalise les concepts visuels. Tous deux «ont su maintenir au fil des années une production soignée et originale en mettant à profit le processus de numérisation dans la musique», relève l’OFC.

Prix spéciaux de musique

Huit ans après leur première édition en 2014, les prix suisses de Musique changent de formule, souligne encore l’OFC: les prix décernés à des musiciennes et musiciens sont complétés par trois nouveaux prix spéciaux destinés à des institutions et à des figures importantes du monde musical suisse. Ils vont cette année à l’Association pour l’encouragement de la musique impRovisée (AMR) à Genève, à la collection de musique populaire Hanny Christen (Éditions Mülirad-Verlag, Liestal et Altdorf) ainsi qu’à Daniel «Duex» Fontana, exploitant de la salle de concert et programmateur du festival Bad Bonn à Guin (FR).

Enfin, parmi les lauréats des prix suisses de Musique 2022, on trouve notamment l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, de Genève, qui «combine avec originalité différentes poétiques et esthétiques»; le Lausannois Ripperton, «un des producteurs suisses les plus créatifs de musique techno et house», ou encore la mezzo-soprano lausannoise Marina Viotti, «qui fait preuve d’une polyvalence hors du commun tant sur le plan technique qu’au niveau de l’interprétation».

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 16 septembre à Pully, en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Une partie des lauréates et des lauréats se produiront en direct ou en concert dans le cadre du festival Label Suisse qui se tient du 16 au 18 septembre à Lausanne.