Golfe d’Aden : Yémen: les Houthis ont progressé, le pouvoir accusé de blanchiment

Les rebelles Houthis ont gagné du terrain depuis un an au Yémen où le gouvernement s’est parfois livré à du blanchiment d’argent et de la corruption, affirment dans leur dernier rapport les experts de l’ONU chargés du contrôle des sanctions internationales.

Soutenu par l’Arabie saoudite, «le gouvernement du Yémen a perdu des territoires stratégiques au profit des Houthis et du Conseil de transition du sud (STC, séparatiste), ce qui va à l’encontre de la résolution 2216» sur une solution politique, note ce document remis vendredi au Conseil de sécurité de l’ONU et obtenu mardi par l’AFP.

Argent public

Selon ces derniers, «pour financer leurs opérations, les Houthis ont détourné au moins 1,8 milliard de dollars en 2019, destinés à l’origine à remplir les caisses du gouvernement du Yémen, à payer les salaires et à fournir des services de base aux citoyens». «De plus en plus de preuves suggèrent que des individus ou des entités en Iran fournissent des volumes importants d’armes et de composants aux Houthis», indique aussi le rapport.