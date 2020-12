«La France a un incroyable talent» : Yera et Léonilde, derniers Suisses encore en course

Yera et Léonilde ont failli ne pas participer à la demi-finale de «La France a un incroyable talent» Lou BRETON / M6

Yera et Léonilde, couple de danseurs romands de 20 et 23 ans, tenteront de se qualifier pour la finale de «La France a un incroyable talent», mardi 8 décembre 2020, sur M6. Ils ont choisi de présenter un numéro sur le titre «Mais je t’aime», interprété par Camille Lellouche et Grand Corps malade. Une chance pour eux, alors qu’ils avaient cru ne pas pouvoir prendre part aux demi-finales.

Seuls 30 candidats étaient choisis après les auditions et le duo était arrivé en 31e position. C’est un test Covid positif d’un autre participant qui lui a permis d’aller défendre ses chances à Paris. Yera et Léonilde n’ont eu que vingt-quatre heures pour préparer leur numéro. «La production nous a appelés deux jours avant le tournage et dès que nous avons appris la nouvelle, Yera, qui étudie à Zurich, est venu me rejoindre et nous avons commencé la création de notre numéro», raconte Léonilde.