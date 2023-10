Yera et Léonilde: La plus belle suivie de la pire des surprises

«La tumeur était tellement grosse qu’elle bloquait tout depuis le côlon. J’ai été opérée d’urgence et du jour au lendemain je me suis retrouvée avec une colostomie, une poche sur le ventre», se souvient-elle. Deux semaines plus tard, Yera a commencé la chimiothérapie. Aujourd’hui, les douleurs ont disparu et l’artiste a pu reprendre la danse depuis une quinzaine de jours, avec des adaptations. Si le couple est persuadé qu’une guérison est possible, les médecins, eux, ne se prononcent pas. «Ils ne savent pas, mais ils espèrent me sauver», confie Yera.

Après avoir gardé le silence sur sa maladie durant deux mois, la Romande en parle désormais publiquement, pour sensibiliser les gens et parce que montrer sa vulnérabilité sur les réseaux sociaux est important, dit-elle. Depuis début juillet 2023, le couple vit différemment. «En ce moment, il n’y a que la danse et l’amour dans nos têtes et notre façon de penser a changé. On essaie de ne pas remettre les choses à plus tard», résume Léonilde. Pour la demi-finale de «Got Talent Espana», le duo prépare d’ailleurs une chorégraphie qui parle de ce qu’il vit et qui pourra donner de l’espoir à celles et ceux qui traversent la même épreuve.