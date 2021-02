Hip-hop : YFN Lucci a payé sa caution d’un demi-million de dollars

Le rappeur américain, suspecté de meurtre, a été libéré de prison le 8 février 2021.

YFN Lucci, connu pour ses collaborations à succès «Everyday We Lit», avec PnB Rock, «Key To The Streets», avec Migos et Trouble, ou encore «Heartless», avec Rick Ross, ne dort plus en prison. L’artiste de 29 ans a déposé une caution d’un demi-million de dollars et a été libéré a annoncé TMZ. Il porte un bracelet électronique et est assigné à résidence. Il ne peut quitter son domicile que pour des raisons médicales ou judiciaires, ainsi que pour voir ses quatre enfants. C’est d’ailleurs pour s’occuper d’eux et de sa mère, qu’il a obtenu sa libération. En attendant son procès, le rappeur n’a pas le droit de s’exprimer sur les réseaux sociaux, ni de rencontrer des personnes qui ont déjà été condamnées par la justice.