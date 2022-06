Wimbledon: Ylena In-Albon a «rencontré son jumeau»

En Grand Chelem, tout est plus grand. Ylena In-Albon a pu s’en apercevoir à Church Road. La Valaisanne de 23 ans, qui intégrait pour la première fois le tableau principal d’un «Majeur» à Wimbledon, repensera dans l’avion du retour vers la Suisse à la froideur et au revers d’Alison Riske, impitoyable lundi (6-2 6-4). Mais pas que.

Quand l’occasion s’est présentée, elle n’a pas hésité. «Je crois bien être la joueuse la plus petite du circuit et lui l’un des plus grands», a-t-elle rigolé, avant d’avouer que cela avait été bref. «Nous avons juste fait la photo, on n’a pas parlé. Il ne sait pas qui je suis, mais pour moi, c’est un joli souvenir.»