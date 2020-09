Yoga et agrotourisme, l’autre Ibiza

Les distanciations sociales ne pouvant être respectées dans les boîtes de nuit d’Ibiza, elles sont actuellement vides. Mais l’île espagnole n’est pas seulement une Mecque pour les clubbers. Peu de monde et une température idéale entre 19 et 27 degrés durant le mois de septembre, c’est actuellement une destination paradisiaque pour ceux qui cherchent de d’authenticité. Voici cinq hôtels agrotouristiques dans d’anciennes fermes qui allient une philosophie farm to table et un design contemporain.

La Granja Ibiza

Cette ferme vieille de 200 ans a été convertie en un hôtel cinq étoiles. Le lieu comprend une piscine et surtout un restaurant dont les plats sont élaborés à partir des 30 variétés de fruits et légumes du jardin attenant. Une série d’activités telles que la méditation et le water healing sont proposés.

La Granja Ibiza est idéale pour une retraite méditative. La Granja Ibiza

Can Sastre

La déco mélange le minimalisme scandinave et le style bohème rustique. Le domaine est entouré d’orangers, d’oliviers et de terres agricoles. Cet hôtel ne compte que cinq suites, chacune décorée avec du mobilier en bois et d’objets que les propriétaires ont acheté durant leurs voyages. Côté food, la cuisine n’utilise que des produits cultivés sur l’île.

L’hôtel Can Sastre est une oasis de calme. Can Sastre

Can Martí

Cette ferme a plus de 400 ans. Elle a été rénovée en mettant l’accent sur les matériaux et les méthodes durables. La bâtisse, blanchie à la chaux, comprend huit chambres ainsi qu’un hammam traditionnel et une piscine d’eau douce. L’hôtel propose des massages et des cours de yoga.

L’hôtel Can Marti possède un jardin qui fournit une variété de produits utilisés pour le dîner et le petit-déjeuner. Can Marti

Atzaró

C’est l’un des premiers hôtels agrotouristiques d’Ibiza. L’an passé, à l’occasion de son 15e anniversaire, Atzaró a inauguré un nouveau jardin potager avec des allées de courges et de courgettes, des arbres fruités tels que des grenadiers et des avocatiers et plus de 50 variétés de légumes et d’herbes aromatiques. Ce jardin est entretenu avec de l’eau provenant d’un puits et de l’électricité produite par des panneaux solaires installés sur place.

Le restaurant de l’hôtel s’appelle Aubergine by Atzaró. Instagram Atzaró

Can Arabi

Cet hôtel de charme construit en 1991 est situé au milieu d’une orangerie. Cette maison rurale était au début du siècle dernier une ferme laitière. Elle a été rénovée tout en préservant son style original.