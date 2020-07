Ville de Genève

Yoga et tango gratuits tout l’été au bord du lac

Chaque jour, des cours de sport et de danse sont proposés à «La Canopée», située juste avant Baby-Plage.

Yoga, Pilates, stretching ou Body combat le matin; tango, salsa ou hip-hop en début de soirée. Depuis ce lundi et jusqu’au 27 septembre, la Ville de Genève, avec le concours de divers clubs, associations et fitness, propose chaque jour deux cours de sport et un de danse au bord de l’eau, à deux pas du Jet d’eau, dans un espace ombragé nommé «La Canopée». Le tout est entièrement gratuit.