Musique : Yoko Ono rend hommage à John Lennon

À l’occasion du quarantième anniversaire de l’assassinat du cofondateur des Beatles, ce mardi, la veuve de la star britannique a appelé au renforcement de la loi sur les armes aux États-Unis.

Elle a alors repris un extrait d'»Imagine», qui reste comme la chanson la plus célèbre de John Lennon en solo: «Imagine all the people living life in peace», «imaginez le monde entier vivant en paix".