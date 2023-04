Yolanda Díaz lance sa candidature à la tête de la gauche radicale

Pas de soutien de Podemos

Partenaire du Parti socialiste au sein de la coalition de gauche au pouvoir, Podemos conditionnait sa participation à Sumar et au meeting de dimanche à un accord électoral préalable garantissant l’organisation de primaires ouvertes pour désigner les candidats de cette plateforme aux élections générales, qui devraient avoir lieu en décembre. Podemos, qui craint de subir de lourdes pertes lors des élections locales et régionales du 28 mai et donc de voir son poids sur la scène politique réduit, entendait ainsi verrouiller dès maintenant ses positions et son influence au sein de la plateforme.