Corée du Sud : Yoon Suk-yeol a été investi président

Mardi, le nouveau président sud-coréen, Yoon Suk-yeol , âgé de 61 ans, a été intronisé pour cinq ans. Ce conservateur doit faire face aux tensions qui secouent les deux Corées.

Ce conservateur de 61 ans prend ses fonctions au moment où la Corée du Nord, de plus en plus belliqueuse, a mené depuis janvier, une série record de quinze essais de missiles, dont deux la semaine dernière. Séoul et Washington la soupçonnent aussi de vouloir reprendre prochainement ses essais nucléaires. Mardi à minuit, il a assisté à son premier briefing de chef des armées avec les plus hauts responsables de l’état-major, dans le bunker situé sous le palais présidentiel.