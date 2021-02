Cinéma : Yorgos Lanthimos met Emma Stone à la sauce Frankenstein

Deux après «La favorite», le réalisateur grec et l’actrice américaine vont refaire équipe dans un film qui s’annonce… fantastique!

Yorgos Lanthimos et Emma Stone lors de la présentation de «La favorite» à Venise en 2018.

Amateur de bizarreries inquiétantes, Yorgos Lanthimos («The Lobster», «Mise à mort du cerf sacré») travaille à l’adaptation de «Poor Things», roman d’Alastair Gray paru en 1992: l’histoire d’une femme, Bella Baxter, émancipée, sexy et inconstante, qui se noie en essayant d’échapper à son mari violent. Un chirurgien la ramène à la vie en remplaçant son cerveau par celui… du bébé qu’elle porte! Un thème qui n’est pas sans rappeler le roman de Mary Shelley, «Frankenstein ou le Prométhée moderne» (qui traverse le cinéma depuis des décennies, la première adaptation remontant à 1910, suivie en 1931 par celle de James Whale avec Boris Karloff).

Pour incarner le personnage principal de «Poor Things», Yorgos Lanthimos, 47 ans, a choisi Emma Stone, 32 ans, qu’il avait déjà dirigée en 2018 dans «La favorite», ce qui avait valu à l’actrice une nomination à l’Oscar du meilleur second rôle. Et pour rédiger le scénario, le réalisateur a réengagé Tony McNamara, déjà à la plume de «La favorite». La production devrait débuter en automne 2021, selon le «Times», pour une sortie que «The Film Stage» prévoit pour 2022.