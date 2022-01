Berne : Yorkshire agressé par un chat: la maîtresse du minou paiera les frais de véto

Prinz, qui risquait de perdre la vue, est désormais hors de danger. La propriétaire du minet de mauvais poil a apporté son soutien financier pour réparer le tort occasionné au toutou.

La semaine dernière, un Yorkshire a été agressé à Steffisburg (BE) par un chat et blessé à un œil. Sa propriétaire craignait même que son animal ne perde la vue. Elle avait lancé un appel pour retrouver la propriétaire du minet. Aujourd’hui, les nouvelles sont rassurantes. «Son œil a pu être sauvé grâce aux bons soins d’un vétérinaire. Prinz n’aura aucune séquelle de cette attaque. Mes enfants et moi sommes heureux et soulagés», commente-t-elle.