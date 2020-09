Japon : Yoshihide Suga sur le point d’être investi 1er ministre

Le nouveau chef du Parti libéral-démocrate (PLD) doit être adoubé par le Parlement pour prendre la tête du gouvernement japonais mercredi.

Quarante-huit heures après son élection triomphale à la tête du PLD, l’adoubement de Yoshihide Suga au Parlement ne fait aucun doute, sa formation et son allié de coalition, le parti Komeito, disposant d’une confortable majorité dans les deux chambres de la Diète. Un vote à la majorité simple est requis pour élire le Premier ministre. Le scrutin est prévu en début d’après-midi, après la démission en bloc dans la matinée du gouvernement Abe.

Yoshihide Suga était secrétaire général et porte-parole du gouvernement depuis le retour au pouvoir de Shinzo Abe fin 2012. Fils d’un cultivateur de fraises au parcours atypique, il a fidèlement servi et conseillé Shinzo Abe pendant de longues années, coordonnant la politique entre les ministères et les nombreuses agences de l’État. Il connaît à ce titre tous les rouages de la puissante bureaucratie japonaise, mais n’a pas la stature internationale de Shinzo Abe.