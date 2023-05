Sondage: «Yougo» et «tête de nègre» n’ont pas disparu du langage des Suisses

Cette dénomination n’existe plus dans les rayons des supermarchés, mais elle persiste dans le langage courant. LMS

À notre gauche: écriture non sexiste, inclusion des personnes trans et non-binaires, polissage du langage. À notre droite, combat contre le «wokisme» et les «terroristes du genre». Et au milieu… une majorité de la population qui n’en a, à peu de choses près, rien à cirer. C’est ce qui ressort du sondage «20 minutes/Tamedia», auquel plus de 30’000 personnes ont participé fin mars.

Question principale: quels sont les problèmes les plus urgents que la Suisse a à traiter? L’égalité des genre n’a été citée que par 18% des sondés, loin derrière les coûts de la santé (58%), qui arrive en tête. Encore pire pour le «wokisme et la cancel culture» (lire encadré), qui inquiète 13% de la population seulement, loin derrière les rentes AVS (47%) et le changement climatique (45%), qui sont en positions deux et trois.

Beaucoup de bruit, peu d’évolutions sociétales

Des différences de sensibilité existent toutefois au sein de la population vis-à-vis du langage. «Les hommes utilisent plus souvent des termes considérés comme problématiques que les femmes», notent les auteurs du sondage. Par exemple, le terme «yougo» pour parler des personnes originaires d’ex-Yougoslavie reste employé par une lègère majorité des hommes. On note que les Romands sont les plus réfractaires à utiliser le terme. Idem pour «tête de nègre». Les plus jeunes générations et les Romands sont plus nombreux à renoncer à son utilisation. En Suisse alémanique, l’équivalent «Mohrenkopf» semble aussi avoir encore de bons jours devant lui.

L’écriture inclusive, elle, ne recueille pas non plus d’approbation. Au niveau suisse, trois quarts des sondés trouvent que ce n’est pas un thème important. Tout au plus émettent-ils une préférence pour l’usage, à l’écrit, des formes comme «les élues et les élus» plutôt que «les élu·e·s». Les sondés romands sont aussi plus nombreux (81%) à dire ne pas prêter d’attention particulière au langage non sexiste quand ils parlent que les alémaniques (73%) et que les Tessinois (64%).

Un combat de coqs Des rastas blancs interdits de concert pour «appropriation culturelle», des magasins qui renomment des produits pour les rendre moins stigmatisants, des déguisements de carnaval polémiques: les crispations sont fortes entre deux courants. L’UDC a créé un chapitre, dans son programme pour les élections fédérales, nommé «terreur du genre et folie woke». Le politologue Michael Hermann s’était penché sur ces tensions en février. «Ces questions ne jouent presque aucun rôle au quotidien. Rares sont ceux à qui on demande de décliner leur genre ou ceux qui sont rejetés à cause de leur coupe de cheveux», disait-il, estimant que l’UDC n’allait pas gagner beaucoup de voix avec cette stratégie.