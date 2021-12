Football – Young Boys a le feu vert pour se rendre à Manchester

L’Office fédéral de la santé publique avait décrété le 26 novembre qu’en plus de devoir fournir un test PCR négatif, les voyageurs en provenance de pays à risque, dont le Royaume-Uni, devraient observer une quarantaine de dix jours à leur retour sur sol helvétique. Jeudi, le porte-parole du médecin cantonal bernois avait déclaré qu’il n’y avait «pas de façon d’alléger la quarantaine pour les joueurs et le staff après leur retour ou de les en exempter complètement. Les critères de l’OFSP ne le permettent pas et le Conseil fédéral l’a encore indiqué aujourd’hui (ndlr: jeudi)».

Cependant, après de plus amples discussions, une autorisation exceptionnelle a été octroyée. Young Boys précise que les joueurs et le staff se trouveront dans une bulle sanitaire à partir du mardi 7 décembre et le départ du Wankdorf, jusqu'au jeudi 9 décembre, date du retour dans la capitale. Si les Bernois s’étaient retrouvés en quarantaine, ils n’auraient pas pu disputer les matches de Super League contre Sion (12 décembre) et Bâle (15 décembre) et auraient dû jouer la dernière rencontre de l'année le 19 décembre à Lugano directement à la sortie de quarantaine.