Football - Young Boys au bord du précipice

Young Boys a désormais besoin d’un miracle s’il entend être européen en février prochain. Les hommes de David Wagner ont enchaîné une troisième défaite consécutive en Ligue des champions contre Villarreal (1-0) et restent scotchés à la dernière place du groupe F, à deux points de l’Atalanta, tenue en échec par Manchester United (2-2).

Entre deux équipes en manque de résultats, il ne fallait pas s’attendre à voir un wagon d’occasions mardi soir sur la pelouse de l’Estadio de la Cerámica. Désireux de se rassurer dans un premier temps, Espagnols et Suisses se sont livrés une vraie partie d’échec s durant près d’une demi-heure.

Profitant de l’une des rares erreurs de concentration du quadruple champion de Suisse en titre, les Espagnols ont trouvé la faille sur un corner tiré en deux temps. Totalement oublié au second poteau par l’arrière-garde bernoise, Mario a pu remiser sur Capoue, qui s’est repris à deux fois pour tromper Faivre (36e).

À l’image du match aller, YB a une nouvelle fois pêché dans les deux surfaces de vérité et regrettera certainement longtemps son manque d’efficacité offensive. Car Sierro (3e), Fassnacht (49e, 55e) et Rieder (58e, 64e) se sont tous cassé les dents sur un Rulli intraitable. Et quand ce dernier fut battu, ce sont la VAR puis Albiol qui l’ont sauvé.