Football : Young Boys boit la tasse au Danemark

Les Bernois ont été éliminés au 3e tour de qualification de la Champions League par Midtjylland, mercredi soir (3-0). Ils seront reversés en barrages de l’Europa League.

Les Young Boys ne disputeront pas la Champions League cette saison. Humiliés (3-0) mercredi soir par le FC Midtjylland, champion du Danemark en titre, les Bernois tombent de très haut. Incapables d’imposer leur patte sur la rencontre, les joueurs de Gerardo Seoane, après une première mi-temps insipide, se sont laissé surprendre dès la reprise, sur un coup du sort: le coup franc du Nigérian Frank Onyeka a été propulsé – du bras – par le défenseur Jordan Lefort dans ses propres filets (51e). Une mésaventure d’autant plus cruelle qu’elle intervenait après la première occasion sérieuse des Bernois, via une tête pas assez appuyée de Christian Fassnacht (50e).

Sonné par l’ouverture du score danoise, YB ne s’est pas réveillé pour autant. Pire, les «jaune et noir», trop passifs en défense aussi, encaissaient un deuxième but à la 61e. Le naufrage était amorcé et rien n’y a changé, pas même Jean-Pierre Nsame, buteur impuissant et en partance – cette élimination lève les derniers doutes. Pour assombrir encore le tableau, les Bernois ont encaissé un troisième goal à la 84e, suite à un effort personnel d’Awer Mabil.