Football – Young Boys chute de son nuage

La Ligue des champions n’est pas tous les jours heureuse pour Young Boys. Après son succès de la 1re journée contre Manchester United (2-1), le champion de Suisse a cette fois dû accepter une défaite logique sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Les Italiens ne se sont imposés que 1-0, grâce à un but de Pessina à la 68e, mais le score aurait pu être plus lourd.

Signe qu’YB a été étouffé. Les Bernois ont éprouvé toutes les peines à s’installer et à maîtriser la rencontre. Ils n’y sont même jamais parvenus, finissant même par accepter de reculer, de perdre du temps et de chercher à accrocher un point qui ne sera jamais arrivé. Il faut dire qu’à force de subir, ils ont fini par craquer, eux qui ne sont habitués à passer autant de temps dans leurs vingt mètres. Et sur l’action du but, Lauper a naïvement tenté de protéger le ballon, se laissant avoir par Zapata. Le Colombien subtilisait la balle et servait Pessina parfaitement aux cinq mètres.