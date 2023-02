Football : Young Boys corrige Saint-Gall avec autorité

Cedric Itten (au centre, tête baissée), Christian Fassnacht (sur ses épaules), Fabian Rieder (à gauche) et Kastriot Imeri (à droite) étaient à la fête ce dimanche.

Young Boys continue d’évoluer dans une catégorie à part cette saison, sur le plan national. Bien décidés à récupérer le titre de champion dont ils ont été dépossédés par Zurich au printemps dernier, les Jaune et Noir ont frappé un grand coup ce dimanche, en corrigeant Saint-Gall (5-1).

Après une entame parfaite, marquée par l’ouverture du score de Görtler dès la 3e minute, l’équipe de Peter Zeidler a sombré dans les grandes largeurs. Itten égalisait à la 12e. En deuxième période, il signait un deuxième but, sur penalty (54e). Entretemps, Imeri avait donné l’avantage à YB après le quart d’heure (17e). Fassnacht (62e) et Rieder (66e, sur un nouveau penalty) parachevaient la domination outrancière de l’ogre bernois. Ce dernier reprend 16 points d’avance sur son dauphin servettien. Les Grenat comptent certes un match en moins, mais l’identité du futur champion semble déjà ne plus faire de doutes.