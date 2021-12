Football - Young Boys dans une tourmente administrative

Alors que les pays adoptent les uns après les autres des mesures dans le but de minimiser l’effet du variant Omicron, la Suisse ne fait pas exception. L’Office fédéral de la santé publique a décrété le 26 novembre qu’en plus de devoir fournir un test PCR négatif, les voyageurs en provenance de pays à risque devraient observer une quarantaine de dix jours. Parmi les 23 États qui composent cette liste, on retrouve notamment le Canada, le Portugal ou encore le Royaume-Uni. Pas de chance, c’est précisément dans ce dernier pays que Young Boys doit se rendre le 8 décembre afin d’y affronter la troupe de Cristiano Ronaldo.