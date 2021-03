Europa League: Young Boys doit montrer ce qu'il a dans le ventre contre l'Ajax

En conférence de presse, Gerardo Seoane a eu le mérite d’être clair sur ses objectifs : «Ce qu’on veut avant tout, c’est réussir une autre prestation qu’à Amsterdam. La seule chose qui compte vraiment, c’est ça. Produire un jeu offensif, créer du danger et faire oublier notre contre-performance du match aller. On a un nom à défendre, à représenter, on veut faire mieux. À partir de là, tout peut se passer, parce qu’il est question de football. Mais on ne va pas entrer sur le terrain avec la prétention de jouer pour gagner 4-0.»