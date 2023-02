Football: Young Boys écrase Thoune et s’envole en demi-finales de la Coupe de Suisse

La formation bernoise a battu Thoune sur un sec 5-0 mardi soir, en quarts de finale de la Coupe de Suisse. YB a ouvert le score par l’intermédiaire de Fabian Rieder à la cinquième minute de jeu. Le milieu de terrain a été parfaitement lancé en contre-attaque et n’a eu qu’à remporter son duel face à Mateo Matic.

Cédric Itten a doublé la mise de la tête peu après l’heure de jeu puis Filip Ugrinic a rapidement planté un troisième but grâce à une maladresse défensive des Thounois dans leur propre surface. Christian Fassnacht a ajouté sa pierre à l’édifice (76 e , 4-0), puis Sandro Lauper la sienne (83 e ).

Les Bernois ont montré un beau visage. Ils ont surtout su mettre de l’intensité dans l’animation offensive, jusqu’à faire tourner la tête de leur adversaire décidément dépassé par les événements. À mesure que le score se durcissait, les Thounois ont perdu leurs moyens et semblaient de plus en plus désespérés à courir après le ballon. Ils ont bien eu quelques tentatives, quelques tirs, mais YB a coupé court à quelques fulgurances. De quoi donner un score sévère mais juste.