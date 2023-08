Football: Young Boys et le FC Zurich vainqueurs et nouveaux leaders

Après sept petites minutes de jeu, les Bernois menaient déjà de deux longueurs grâce à des réussites de Silvère Ganvoula (3e) et de Joël Monteiro (7e). Même la réduction du score de Samuel Ballet (38e) n’a pas entravé le chemin vers la victoire de la formation dirigée par Raphaël Wicky. Cédric Itten (4-1, 50e) et Jean-Pierre Nsamé (5-2, 90e) ont tous les deux marqué en deuxième période.

Le FC Lugano, seule formation à avoir gagné ses deux premiers de championnat, n’a quant à lui pas réussi à réaliser la passe de trois. Les Tessinois n’ont pas eu l’ombre d’une chance sur la pelouse du FC Zurich et ont été sèchement battus 3-0.

Les hommes de Bo Henriksen ont fait la différence en douze minutes entre la 68e et la 80e. Durant ce laps de temps, Daniel Afriyie a réalisé un doublé (68e et 76e) et Jonathan Okita a salé l’addition à dix minutes de la fin du temps réglementaire.