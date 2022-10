Football: Young Boys facile à Lugano, nul entre Lucerne et Saint-Gall

Ulisses Garcia et Kastriot Imeri, deux des buteurs bernois à Lugano.

Deux duels étaient au programme de la 12e journée de Super League, mercredi soir. Leader du championnat, Young Boys se déplaçait au Tessin pour y affronter Lugano, cinquième à 8 longueurs des Bernois au coup d’envoi. Et le visiteur a fait valoir son rang en s’imposant 1-4. Tout est parti dès la 21e minute grâce à l’inévitable Jean-Pierre Nsame.

Néanmoins, cet avantage n’a pas tenu longtemps pour les hommes de Raphaël Wicky puisque les Tessinois ont égalisé cinq minutes plus tard par l’entremise de Reto Ziegler.

Mais YB, battu à une seule reprise cette saison en championnat, n’est pas premier pour rien. Alors que la partie était équilibrée, les Bernois ont pris définitivement leurs distances grâce à Ulisses Garcia (68e), Kastriot Imeri (81e) et Cédric Itten (95e). Cette victoire permet à YB de prendre 8 points d’avance sur Servette, avec un match en plus. Lugano reste cinquième.

Pluie de buts à Lucerne

Dans l’autre rencontre entre Lucerne (8e) et Saint-Gall (5e), une pluie de buts a récompensé les spectateurs, les deux équipes se séparant sur un 3-3 plein de suspense.

Ce sont d’abord les hôtes qui ont marqué, à la 7e minute, grâce à Mohamed Dräger. Mais les visiteurs ont pris les devants par Emmanuel Latte Lath (9e) et Jérémy Guillemenot (40e). Lucerne ne voulait rien lâcher et la mi-temps est arrivée sur un 2-2 après le deuxième but de Dräger (45e).