Football - Young Boys fête son titre au Wankdorf

Assuré du titre depuis le 18 avril dernier, Young Boys a tenu à marquer le coup samedi avant de recevoir son quatrième trophée de champion de Suisse consécutif dans son stade. Les Bernois se sont imposés 5-2 face à Lucerne et ont fêté leur 24e succès à domicile.

Mené 1-2 à la mi-temps, YB a pu compter sur un doublé de Christian Fassnacht (47e et 61e), puis du 19e but de la saison de Jean-Pierre Nsame (74e) pour prendre le large. Marvin Spielmann a inscrit le dernier but bernois. Avant de pouvoir laisser la place à des scènes de joie.