Football - Young Boys fête son titre avec une victoire

Martins, qui prend le dessus sur Kramer, et les Bernois ont passé l’obstacle zurichois.

Les Bernois n ’ ont d ’ ailleurs pas traîné pour montrer qu ’ ils joueront tous les matches, puisqu ’ à la 23e minute, ils menaient déjà 2-0. Kryeziu a marqué contre son camp à la 8e et Mambimbi a doublé la mise pour les «jaune et noir» à la 23e. Si Kramer a bien tenté de relancer les actions zurichoises en marquant le 1-2 à la 29e, plus rien n ’ a bougé dans cette soirée.