Football Young Boys: Hoarau s’en ira, arrivée de Faivre

Les champions de Suisse en titre ont annoncé le départ de Guillaume Hoarau à la fin du mois et ont engagé Guillaume Faivre qui vient d’être relégué avec Thoune.

Guillaume Hoarau (à g.) et Guillaume Faivre ne seront pas coéquipiers. Le premier part; le second arrive.

La qualification des Young Boys pour la finale de Coupe de Suisse (30 août) a forcé les dirigeants des Young Boys à réagir. Ils ont prolongé les contrats de Guillaume Hoarau et Marco Wölfli jusqu’au terme du mois. Le premier nommé ne portera pas le maillot jaune et noir au-delà. L ’attaquant français de 36 ans était arrivé en 2014 dans la capitale et a participé à la montée en puissance du club bernois.