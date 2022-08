Football: Young Boys ramène Servette à sa réalité

Pourtant, Servette a le droit d’avoir quelques regrets. Parce qu’il a mal joué les coups qu’il entendait spécifiquement exploiter: ceux où il y a eu une récupération médiane, avec la possibilité de se projeter. Et puisque YB s’est autorisé quelques approximations (des passes manquées en défense, notamment), il y en a eu. A l’image de cette opportunité en or pour Timothé Cognat, servi sur un centre en retrait par Miroslav Stevanovic, mais la frappe du Français était trop molle et qui plus est contrée par le premier défenseur qui s’y est opposé (31e).