Football : Young Boys renverse Bâle et peut encore rêver

Menés 1-0, les Jaune et Noir ont fini par l’emporter 3-1 face aux Rhénans. Ils reviennent provisoirement à 7 points du leader, Zurich.

Vincent Sierro (au centre) a inscrit le but de l’égalisation à la 39e minute.

Young Boys s’accroche. Les Jaune et Noir peuvent encore rêver d’un 5e titre de champion consécutif, à la faveur de leur victoire dans le «Clasico» du football suisse face à Bâle (3-1). Un nul ou une défaite aurait amenuisé encore davantage leurs espoirs, mais ils ont franchi l’obstacle.

YB s’en est sorti après avoir été pourtant mené, Michael Lang ouvrant le score à la 22e minute. Vincent Sierro égalisait avant la mi-temps (39e). Les joueurs de David Wagner ont passé l’épaule après l'heure de jeu grâce à Nicolas Moumi Ngamaleu (69e), tout juste revenu de la Coupe d’Afrique des nations où il a atteint la finale avec le Cameroun. Puis Siebatcheu, passeur décisif sur le deuxième but, alourdissait la marque deux minutes plus tard (71e), entérinant le succès des pensionnaires du Wankdorf.

Avec 39 points au compteur désormais, les Jaune et Noir doublent leur adversaire du jour et s’installent à la deuxième place. Ils reviennent ainsi à 7 points du FC Zurich, qui reçoit Lugano ce dimanche après-midi. En revanche pour Bâle, relégué à 9 unités des Zurichois, le titre s’éloigne un peu plus.