Football - Young Boys sans solution contre Grasshopper

Le duel entre YB et GC (ici Christopher Martins et Amir Abrashi) n’a pas eu de vainqueur.

Sous le déluge au Stade du Wankdorf, Young Boys n ’ a pas réussi à trouver la faille contre le néo-promu Grasshopper (0-0) , samedi soir . Malgré 32 tentatives et neufs tirs cadrés, les hommes de David Wagner ont buté sur un excellent portier zurichois, André Moreira, et sur une équipe très bien organisée et pleine de courage.