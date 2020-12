Voici la situation dans le Groupe A: Young Boys affonte une équipe romaine d'ores et déjà qualifiée et voit une belle occasion de décrocher à son tour son ticket pour les 16es de finale de l'Europa League. Pour ce faire, les Bernois doivent obtenir ce soir un point de plus que Cluj qui reçoit dans le même temps le CSKA Sofia. Si ce n'est pas le cas, les hommes de Gerardo Seoane devront attendre la semaine prochaine afin d'en découdre face aux Roumains lors de la dernière journée.