Toujours au niveau suisse, le choc entre Benfica Lisbonne et Arsenal retiendra forcément l’attention, puisqu’il verra les deux internationaux suisses Haris Seferovic et Granit Xhaka être directement opposés. Les Glasgow Rangers de Cedric Itten sont tombés sur le club belge de Royal Anvers, alors que Dinamo Zagreb et Mario Gavranovic devront se frotter à Krasnodar. Dernier club à être tiré, le PSV Eindhoven du gardien Yvon Mvogo a hérité d’Olimpiacos Pirée.