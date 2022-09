Youssoupha va surprendre au 1066 Festival

Au 1066 Festival, le vendredi 30 septembre 2022, le Français revisitera ses morceaux les plus connus, «Entourage», «L’effet Papillon», «Polaroid Expérience», «Menace de Mort», «Mon roi» et bien d’autres, accompagné d’un chœur de gospel et du Sinfonietta de Lausanne, orchestre avec lequel il répète depuis quelques jours déjà. «Sans survendre ce concert, ce que vous allez entendre et voir de moi, vous ne l’avez jamais entendu ni vu. Ce format, gospel symphonique avec du rap, ça ne s’est jamais fait. En plus, là, on ne se contente pas de passer des nappes de violon sur des grilles rap. Non. On fait des mashups avec des morceaux de la pop culture et du classique. Vous allez traverser des choses auxquelles vous n’êtes pas prêts. Ça parle en lingala, en français, en anglais. C’est un joyeux bordel, mais c’est le plus harmonieux des bordels», a-t-il expliqué.