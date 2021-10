Coupable de crimes sexuels : YouTube a supprimé les chaînes de R. Kelly

Après que l’ex-star du r’n’b a été reconnue coupable d’une série de crimes sexuels, la plateforme vidéo a retiré R. Kelly TV et R. Kelly Vevo de son catalogue.

R. Kelly a remporté trois Grammy Awards avec sa chanson «I Believe I Can Fly».

R. Kelly, condamné le 27 septembre 2021 à New York pour avoir exploité sexuellement de jeunes femmes durant plusieurs années ainsi que pour trafic sexuel, n’est plus le bienvenu sur YouTube. Ses chaînes, R. Kelly TV et R. Kelly Vevo, ont été désactivées.