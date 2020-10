Coronavirus : YouTube combat la désinformation sur les vaccins

Régulièrement accusé de laisser se développer le mouvement anti-vaccins, comme les réseaux sociaux, YouTube a décidé de prendre les devants.

Une clé majeure

Les deux plateformes ont déjà renforcé à plusieurs reprises leurs règles sur la modération des contenus sur le coronavirus et mis en place des centres d’information sur le sujet. La pandémie a en effet suscité plusieurs vagues de désinformation sur le virus et les remèdes, ainsi que de nombreuses arnaques.

Les vaccins contre le Covid-19 sont attendus comme une clé majeure pour sortir de la pandémie. Plusieurs laboratoires mènent actuellement des essais cliniques. Les États-Unis ont pré-commandé des centaines de millions de doses auprès des sociétés Pfizer et Moderna, mais aussi auprès d’AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi, afin de s’assurer des livraisons rapides de la part du, ou des, candidats qui se révéleront gagnants.

Recul de la vaccination

Une très grande étude portant sur plus de 650’000 enfants danois suivis sur plus d’une décennie est pourtant parvenue à la même conclusion que plusieurs études précédentes: le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) n’augmente pas le risque d’autisme, contrairement à ce qui est colporté sur les réseaux sociaux.