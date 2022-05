YouTube montre les meilleurs moments d’une vidéo

Google : YouTube donne accès aux moments forts d’une vidéo

Le lecteur de la plateforme vidéo de Google va afficher la courbe de popularité tout au long d’un clip.

YouTube a lancé une nouvelle fonctionnalité sur ses versions desktop et mobile censée aider les utilisateurs à identifier les parties les plus populaires d’une vidéo qu’ils regardent. Les téléspectateurs pourront faire afficher, en gris

et en surimpression, un graphique à l’aide de la barre de progression de lecture rouge. «Si la courbe est élevée, cela signifie que cette partie de la vidéo a été rejouée souvent», explique YouTube sur une page de support. Celle-ci met en

avant l’utilité pour les vidéos plus longues ou celles qui n’ont pas décomposé leurs différentes sections en utilisant des horodatages ou des chapitres vidéo. Lancés en mai 2020, ces derniers ont été ajoutés à plus de 20 millions de vidéos et peuvent être générés automatiquement, indique Google.