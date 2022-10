Google : YouTube fait peau neuve et permet de zoomer dans les vidéos

À l’occasion de son 17e anniversaire, la plateforme vidéo s’est offert un nouveau design ainsi que quelques améliorations.

YouTube a annoncé plusieurs nouveautés. AFP

Google a donné un coup de jeune à YouTube, qui a célébré son 17e anniversaire cette année, sur smartphone, ordinateur et téléviseur. Affichant désormais un design plus moderne, la plateforme vidéo se dote d’un mode ambiant lorsque est activé le mode sombre, qui au passage devient un peu plus sombre qu’auparavant. Sur web et mobile, grâce à un système d’échantillonnage dynamique des couleurs, il permet de proposer une expérience plus immersive à l’utilisateur en faisant déborder de manière subtile les couleurs présentes dans la vidéo sur l’arrière-plan de l’application, explique l’entreprise sur son blog officiel.

Avant et après avec le mode ambiant. YouTube

Sur smartphone iOS et Android, YouTube ajoute une nouvelle fonctionnalité de zoom par pincement, pour agrandir un élément présent dans une vidéo. En mode paysage, il suffit de zoomer et dézoomer en pinçant l’écran avec les doigts, comme on le ferait avec une photo.

Des images de prévisualisation permettent d’effectuer une recherche précise dans les vidéos. YouTube

YouTube, qui pourrait bientôt réserver les vidéos 4K aux abonnés Premium, propose aussi la recherche précise, grâce à l’affichage de vignettes de prévisualisation, lorsqu’on reste appuyé avec le doigt sur la barre rouge de progression et on effectue un balayage vers le haut. Il est ainsi plus facile de trouver un moment précis d’une vidéo.

Notons enfin aussi que les liens URL affichés dans la description des vidéos ont désormais été transformés en boutons.

