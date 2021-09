Discord : YouTube force un autre bot populaire à fermer

Le bot musical Rythm s’apprête à fermer le 15 septembre, à la suite d’une plainte de la plateforme vidéo de Google.

Après Groovy il y a deux semaines, un autre service actif sur Discord fait les frais de YouTube. Rythm, le plus populaire des bots musicaux, est la dernière victime en date de la lutte de la plateforme vidéo contre les services permettant de diffuser de la musique gratuitement via YouTube dans les différents salons de communication des serveurs du service Discord prisé des gamers. Les développeurs de Rythm ont en effet annoncé sa fermeture le 15 septembre prochain après avoir reçu une mise en demeure de la part de YouTube.

Lancé il y a 5 ans par son fondateur ImBursting comme «un petit projet» pour lui et ses amis, Rythm a connu une croissance qui a dépassé ses attentes, explique l’équipe derrière le bot. Celui-ci est aujourd’hui installé sur quelque 20 millions de serveurs Discord et utilisé par plus de 560 millions de personnes. Par le biais de leur communiqué, ses développeurs font comprendre qu’ils s’attendaient à un retour de bâton puisqu’ils s’attellent depuis un an à un autre projet: «Même si notre service actuel s’arrête, nous n’allons nulle part. Nous avons passé l’année dernière à travailler sur quelque chose de tout nouveau dans le domaine de la musique qui va révolutionner la façon dont nous écoutons tous la musique», assurent les développeurs de Rythm sans en dire plus sur le produit à venir. «Restez à l’écoute, ce n’est pas la fin», promet Rythm qui promet de rembourser les utilisateurs ayant souscrit à son offre payante Premium.