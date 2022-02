Vidéos : YouTube gonfle ses muscles face à la concurrence

La plateforme YouTube entend notamment diversifier les sources de revenus pour ses stars en herbe et confirmées.

«Les créateurs YouTube sont le cœur et l’âme de la plateforme», affirme Neal Mohan, le directeur produit du service de vidéos de Google.

YouTube a présenté jeudi ses ambitions pour 2022, comme chouchouter les influenceurs ou booster les formats en vogue, dans un contexte de bataille toujours plus acharnée pour fidéliser les créateurs et garder l’attention des utilisateurs.

Au programme, d'abord une panoplie d'outils pour les créateurs de contenu, considérés comme le nerf de la guerre par les réseaux sociaux.

Les nouvelles fonctionnalités concerneront d’abord les «Shorts», des vidéos de 60 secondes maximum, souvent humoristiques ou musicales, sur le modèle de la très populaire application TikTok, aussi copié par Meta (Facebook et Instagram).

Plus de 5000 milliards de visionnages

Les YouTube Short, lancés dans plus de 100 pays en juillet, «dénombrent plus de 5000 milliards de visionnages à leur compteur», se félicite Neal Mohan. Le format «Live» fait aussi recette. Selon la plateforme, le temps passé à regarder des vidéos en direct a plus que triplé en deux ans, de janvier 2020 à décembre 2021.