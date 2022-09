Éducation : YouTube lance un lecteur sans distractions

Partant du constat que 93% des utilisateurs de YouTube l’utilisent pour rechercher des informations, la plateforme a annoncé quelques nouveautés concernant le domaine de l’éducation. La filiale de Google lance un nouveau lecteur baptisé «YouTube Player for Education» qui vise à éviter les distractions. Il va permettre aux enseignants d’afficher du contenu via certaines plateformes tierces sans publicités, ni recommandations. «Pour améliorer l’expérience YouTube dans les environnements éducatifs, nous lançons «YouTube Player for Education», un nouveau lecteur embarqué YouTube qui affiche le contenu sur les apps éducatives les plus utilisées sans distractions comme les publicités, les liens externes ou les recommandations», a annoncé YouTube sur son blog.