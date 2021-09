Jeux vidéo : YouTube n’abandonne pas la partie face à Twitch

La plateforme propriété de Google a débauché chez son concurrent un populaire streamer.

L’Américain Ben «DrLupo» Lupo a signé un contrat d’exclusivité pour YouTube Gaming après neuf ans d’activité sur Twitch. Le streamer de 34 ans abandonne ainsi ses quelque 4,5 millions de suiveurs et 11 000 abonnés payants sur la plateforme où sa chaîne avait pu compter jusqu’à 167 000 spectateurs simultanément. Du côté de la filiale d’Amazon, on s’est montrés beau joueur en ne souhaitant «rien d’autre que le meilleur pour la suite» à l’habitué des jeux «Fortnite» et autre «Among US».