Vidéo : YouTube ne cache plus ses boutons sur iOS et Android

L’app de la plateforme vidéo se dote d’une nouvelle interface rendant les différentes fonctionnalités plus accessibles en mode plein écran.

L’interface en plein écran de YouTube fait peau neuve sur iOS et Android.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de YouTube sur smartphone. Une nouvelle mouture de l’app a commencé à apparaître chez certains utilisateurs d’iPhone et de smartphones Android. Affichant une nouvelle interface pour le mode de lecture en plein écran, elle rend certaines tâches plus faciles à exécuter, rapporte The Verge. Les boutons permettant d’aimer ou de ne pas aimer une vidéo ou partager une vidéo sont désormais directement accessibles. Il fallait auparavant effectuer un geste de type «swipe up» pour les afficher, en complément d’un carrousel d’autres vidéos à visionner recommandées par la plateforme, dont une des vidéos qu’elle héberge a récemment battu un record de visionnement. Dans la nouvelle interface, ces dernières sont désormais reléguées dans le coin inférieur droit.