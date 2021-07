Smartphone - YouTube s’attaque à TikTok en Suisse

Pour se démarquer de ses concurrents bien en place, la filiale d’Alphabet/Google mise notamment sur une fonctionnalité permettant de remixer l’audio de vidéos existantes sur YouTube. Le service s’appuie aussi sur une bibliothèque musicale alimentée avec plus de 250 labels et éditeurs partenaires, dont Universal, Sony et Warner.

Outsider

Pour la filiale de Google, Shorts est le fruit «d’une évolution naturelle pour YouTube», rappelant que la vidéo courte générée par les utilisateurs «Me at the Zoo», d’une durée de 18 secondes, avait été la première jamais mise en ligne. Mais cela n’a pas empêché YouTube de se laisser déborder par Instagram, Snapchat et TikTok et leurs applications facilitant la création de contenus sur smartphone.