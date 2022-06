Google : YouTube Shorts au coude-à-coude avec TikTok

En revendiquant 1,5 milliard d’utilisateurs mensuels de ses courtes vidéos, YouTube se hisse au niveau de son grand concurrent chinois.

TikTok, qui revendiquait en septembre plus d’un milliard d’utilisateurs, a également adopté cette stratégie en relevant la durée maximum des vidéos qui peuvent être postées sur son application, d’une à trois minutes en juillet dernier, puis à dix minutes en mars. Considéré comme le marché qui offre la plus forte croissance, les vidéos courtes ont aussi attiré Meta, dont le réseau social Instagram a lancé, en août 2020, Reels, qui permet de réaliser et poster des petits films de quinze secondes au plus. Le réseau social Snapchat limite, lui, à 60 secondes la durée des vidéos sur sa plateforme.