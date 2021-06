iPhone : YouTube supporte enfin le mode «image dans l’image» sur iOS

La plateforme vidéo va supprimer une limitation de son application en commençant à y déployer le mode «Picture in Picture».

YouTube n’interrompra plus la lecture lorsque l’app tourne en arrière-plan.

Disponible sur iPad depuis la sortie d’iOS 9 et sur iPhone depuis iOS 14, la possibilité de continuer à regarder une vidéo dans un petit lecteur même si l’application sur laquelle le contenu est lu est mise en arrière-plan n’était jusqu’ici pas possible avec l’application YouTube, contrairement à sa version accessible depuis un navigateur web, même si cela a fonctionné par intermittence.

Google va enfin mettre de l’ordre. La firme va supporter cette fonctionnalité très attendue qui permet de lancer d’autres apps sans interrompre la lecture vidéo, à commencer par ses abonnés payants et ceux situés aux États-Unis: «Nous commençons à déployer PiP (ndlr: Picture in Picture, image dans l’image, en anglais) pour les membres YouTube Premium sur iOS et prévoyons également de lancer PiP pour tous les utilisateurs iOS américains», a fait savoir le géant du web au site MacRumors.