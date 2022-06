RAP EN INDE : YouTube supprime un clip qui a fait 30 millions de vues en quatre jours

YouTube a supprimé une vidéo du rappeur indien assassiné Sidhu Moose Wala, publiée à titre posthume et qui avait recueilli près de 30 millions de vues, suite à une plainte du gouvernement.

YouTube a supprimé une vidéo du rappeur indien assassiné Sidhu Moose Wala, publiée à titre posthume et qui avait recueilli près de 30 millions de vues, suite à une plainte du gouvernement. La chanson, «SYL», parle d'une rivière au centre d'un long conflit entre l'État d'origine du rappeur sikh, le Pendjab (nord), et celui voisin de l'Haryana. La chanson, publiée jeudi à titre posthume, aborde également les émeutes meurtrières visant la communauté sikhe qui avaient éclaté en Inde en 1984 et la prise d'assaut d'un important temple sikh par l'armée la même année.