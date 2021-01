États-Unis : YouTube suspend Trump indéfiniment

Mardi, des médias ont révélé que l’ancien président américain devra se passer de sa chaîne YouTube, suivie par plus de deux millions d’abonnés.

YouTube a suspendu Donald Trump de sa plateforme pour une durée indéterminée, ont rapporté mardi des médias américains, et Rudy Giuliani, l’avocat de l’ex-président, a été suspendu du programme de monétisation des vidéos.

Critiqué pour sa lenteur

La plateforme américaine de vidéos propriété de Google avait été critiquée pour la lenteur de sa réponse, après des mesures plus radicales d’autres réseaux sociaux. YouTube a simplement suspendu toute publication de nouvelles vidéos sur la chaîne officielle de l’ancien chef d’État. «Compte tenu des préoccupations concernant des actes de violence toujours potentiels, le chaîne de Donald J Trump restera suspendue», a déclaré une porte-parole de YouTube à Politico.

L’avocat, dont la chaîne a environ 600’000 abonnés, n’a plus accès à certaines fonctionnalités et ne perçoit plus de revenus des ventes de publicités diffusées avant qu’une vidéo ne commence à jouer.