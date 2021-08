Rémunération : YouTube tente un abonnement payant d’entrée de gamme

La filiale de Google a décliné une troisième formule permettant de se passer de publicités contre un montant mensuel forfaitaire.

Une personne basée aux Pays-Bas s’est vue proposer cette nouvelle offre au moment d’annuler son abonnement YouTube Premium. «C’est à peu près ce que je voulais, a-t-elle commenté sur le forum ResetEra , YouTube Music m’intéresse pas vraiment par exemple. Mais Lite n’inclut pas la lecture en arrière-plan, ce qui est nul». Cette offre coûte 6.99 euros par mois. À titre indicatif, les offres YouTube Premium et Music sont facturées 15 fr. 90 et 12 fr. 90 par mois en Suisse.

YouTube a par la suite confirmé l’existence de cette nouvelle formule au site The Verge, précisant que Premium Lite est actuellement testé dans plusieurs pays (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Norvège et Suède). L’offre Premium Lite inclut donc une lecture des vidéos sans publicité sur le web, sur les appareils mobiles iOS et Android, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux, ainsi que dans l’application YouTube Kids. Quant au tarif fixé, YouTube indique qu’il peut encore évoluer.