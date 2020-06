Internet

YouTube teste à son tour des vidéos de 15 secondes

Après Instagram, la plateforme vidéo de Google s’apprête à concurrencer l’app TikTok avec le même format vidéo.

Le succès de TikTok inspire la concurrence. Après Instagram, qui a déployé cette semaine son app Reels en France et en Allemagne (après un 1er test au Brésil), c’est au tour de YouTube d’adopter le concept popularisé par la célèbre app de partage de courtes vidéos. En effet, la plateforme de Google teste auprès d’un petit échantillon d’utilisateurs sous iOS et Android une nouvelle fonctionnalité. Elle va permettre de créer des vidéos de 15 secondes, soit la même durée que sur l’app propriété de la firme chinoise ByteDance. Comme sur TikTok, il suffira de maintenir appuyé un bouton pour enregistrer une ou plusieurs séquences, qui seront ensuite publiées sous la forme d’une seule vidéo.

«Nous sommes toujours en train d’expérimenter des moyens d’aider les gens à trouver, regarder, partager et interagir plus facilement avec les vidéos qui comptent le plus pour eux», a expliqué un porte-parole de YouTube, rapporte le site spécialisé TechCrunch. «Nous testons quelques outils différents pour permettre aux utilisateurs de découvrir et de créer des vidéos courtes. C’est l’une des nombreuses expériences que nous menons en permanence sur YouTube, et nous envisagerons d’élargir les fonctionnalités en fonction des réactions à ces expériences», a-t-il ajouté. Le porte-parole n’a cependant pas donné d’autres détails concernant par exemple l’intégration de filtres de réalité augmentée, d’effets, de musique, etc., soit tous les éléments qui participent grandement au succès de TikTok.